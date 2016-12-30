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Боевики 45 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

30 декабря в 07:27

На всех направлениях активизировались снайперы.

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Боевики ведут обстрелы на всех направлениях
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 29 декабря, 45 раз обстреливали позиции украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковка. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, зайцев, Верхнеторецком, Авдеевки и Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновом. С гранатометов - по Балке крутенько, Новозванивци, Станицы Луганской.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковка, Новозвановка и Авдеевки", - отмечают в штабе.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Луганск Авдеевка АТО штаб снайперы
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