Боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

На мариупольском направлении состоялось 80% этих обстрелов.
За минувшие сутки, по состоянию на 6:00 27 ноября, в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 случаев ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении состоялось 80% этих обстрелов.
"Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяном, Широкино, Талаковке, Лебединском, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер", - сообщили в штабе АТО в Facebook.
В штабе АТО отметили, что на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские позиции возле Авдеевки, Опытного и Майорска.
Вместе с тем, на луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасную, Ореховое и Новоалександровку.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA