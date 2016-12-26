Топ Новости
<
>

Боевики 33 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО

26 декабря в 07:15

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения.

боевики1_7
На донецком направлении боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы, вооружения БМП и гранатометы
ДАН
На мариупольском направлении в прошедшие сутки из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Лебединское.

"Из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 обстрелов боевиками позиций ВСУ в зоне АТО.

Читайте также: Боевики трижды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения  режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги обстрел боевики оружие Донецк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Последние новости