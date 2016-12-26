Боевики 33 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения.

На донецком направлении боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы, вооружения БМП и гранатометы ДАН

На мариупольском направлении в прошедшие сутки из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Лебединское.

"Из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 обстрелов боевиками позиций ВСУ в зоне АТО.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".