Боевики 26 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО

Террористы из минометов и гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки.

На луганском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попала Новозвановка Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки оккупанты начали обстрелы наших позиций из минометов в районе Широкино, на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр АТО в понедельник, 5 декабря.

В течение дня из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики продолжили обстреливать Талаковку, Красногоровку, Марьинку и Широкино.

На луганском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попала Новозвановка, обстрелам из гранатометов подверглись Крымское, Желтое, Лопаскино, Новоалександровка и Станица Луганская. По Новоалександровке противник также вел огонь из зенитных установок.

На донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов и гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки. "Всего в течение суток зафиксировано 26 обстрелов", - говорится в сообщении.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".