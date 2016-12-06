Боевики 26 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО

Наибольшее число обстрелов пришлось на мариупольское и донецкое направление.

Враг концентрировал свои провокационные усилия преимущественно на мариупольском и донецком направлениях ДАН

За прошедшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в дневное время - девять, а под прикрытием темноты 17 раз. Подавляющее большинство обстрелов происходило из 120 миллиметровых минометов запрещенных Минскими договоренностями, сообщает во вторник, 6 декабря, пресс-центр штаба АТО.

В течение вчерашнего дня враг концентрировал свои провокационные усилия преимущественно на мариупольском и донецком направлениях. Так, из минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты обстреляли Широкино, Красногоровку и Водяное.

Из минометов противник вел огонь по Луганскому, а из крупнокалиберных пулеметов - по Опытному.

Отмечается, что после 18.00 боевики обстреляли наши позиции на луганском направлении преимущественно из 120 миллиметровых минометов. Под огонь попали Балка Кошарная и - трижды подряд - Крымское. С гранатометов обстреляли Троицкое и Станицу Луганскую.

На мариупольском направлении - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Широкино, Талаковку, Павлополь, Новомихайловку, Тарамчук. Из вооружения БМП - Водяное.

А на донецком - из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".