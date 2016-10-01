Боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО

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Боевики обстреляли из минометов Авдеевку и Павлополь Пресс-центр АТО/Facebook

За сегодняшний день российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает пресс-служба штаба АТО.

"На мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Новоселовки Второй и Гнутово, применив при этом стрелковое оружие и гранатометы, а по Павлополю боевики стреляли из миномета 82-го калибра", – говорится в сообщении.

На донецком направлении враг обстреливал Авдеевку и Новгородское из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Также по Авдеевке открывался огонь из 120-мм миномета.

На луганском направлении зафиксированы провокации со стороны боевиков в окрестностях Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской – члены незаконных вооруженных формирований использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер боевиков.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 34 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Больше всего нарушений "режима тишины" было зафиксировано на донецком напрвалении – 16 обстрелов.

Также в зоне проведения АТО за прошедшие сутки было выявлено пролет четырех БПЛА.