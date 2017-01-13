Боевикам "ДНР" приказали разрушать инфраструктуру прифронтовых районов Донбасса - ИС

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Масштабные разрушения позволят "руководству ДНР" объяснить разворовывание средств, выделенных Москвой на восстановление.

Боевики "ДНР" получили указание провоцировать бойцов ВСУ на ответный огонь ДАН

Руководство так называемой "" дало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР" организовать наибольшее количество разрушений инфраструктурных объектов в прифронтовой зоне, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В ближайшее время "лидеры народной республики" ожидают прибытия из России специальной комиссии по учету средств, выделяемых на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО.

Боевики из "1-го АК ДНР" должны добиться разрушения жилых домов и инфраструктуры прифронтовых территорий путем провокаций ответного огня со стороны ВСУ, а также самостоятельных обстрелов подконтрольных территорий под видом "атак ВСУ".

"Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели", - отметил Тымчук.

"МГБ ДНР" дало указание найти "представителей местного населения" прифронтовых районов неподконтрольных Украине территорий, которые смогут пообщаться с комиссией из Москвы и подтвердить факт разрушений "украинскими военными".

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".