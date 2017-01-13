Боевикам "ДНР" приказали разрушать инфраструктуру прифронтовых районов Донбасса - ИС

Масштабные разрушения позволят "руководству ДНР" объяснить разворовывание средств, выделенных Москвой на восстановление.
В ближайшее время "лидеры народной республики" ожидают прибытия из России специальной комиссии по учету средств, выделяемых на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО.
Боевики из "1-го АК ДНР" должны добиться разрушения жилых домов и инфраструктуры прифронтовых территорий путем провокаций ответного огня со стороны ВСУ, а также самостоятельных обстрелов подконтрольных территорий под видом "атак ВСУ".
"Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели", - отметил Тымчук.
"МГБ ДНР" дало указание найти "представителей местного населения" прифронтовых районов неподконтрольных Украине территорий, которые смогут пообщаться с комиссией из Москвы и подтвердить факт разрушений "украинскими военными".
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA