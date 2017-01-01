Боевик "ДНР" взорвал гранату, убив офицера и еще трех оккупантов - разведка

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Двое боевиков ранены.

Боевик взорвал гранату и убил четырех оккупантов vk/club_donbasskih

Вчера, 31 декабря, среди боевиков девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК террористической организации "ДНР" во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из боевиков, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре оккупанта біли убиті (один из них – офицера), еще двое ранены, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Также в ГУР сообщили, что по состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка, РФ) 2 АК около 14 % "военнослужащих" считаются такими, что самовольно покинули расположение подразделений.

Ранее сообщалось, что в отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который выполняет задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий.

Ранее в ГУР сообщили, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые "гумконвои".

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".