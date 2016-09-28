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BlaBlaCar планирует ввести комиссию для пассажиров в Украине

28 сентября в 17:47

Во многих странах BlaBlaCar уже берет комиссию с пассажиров. Для водителей останется бесплатным.

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Сервис BlaBlaCar рассчитывает удержаться на украинском рынке, предоставляя платные услуги
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Сервис для совместных поездок BlaBlaCar изучает вопрос введения комиссии для пассажиров, пользующихся сервисом в Украине.

PR-менеджер BlaBlaCar в Украине Юлия Крупенко сообщила, что размер такой комиссии может зависеть от маршрута, ее предельный размер может составить 20%.

"В будущем такая комиссия планируется к внедрению", - добавила она, уточнив, что точные сроки внедрения комиссии и другие подробности находятся на стадии обсуждения.

Для автовладельцев, предоставляющих свои авто к пользованию сервисом, по-прежнему сервис будет бесплатным.

Такой механизм, по словам Крупенко, работает во многих странах.

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Сервис для совместных поездок BlaBlaCar начал работу в 2004 году. Сейчас присутствует в 22 странах. На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив стартап "Подорожники".

По материалам: Интерфакс-Украина
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