Биометрические паспорта для выезда за границу получили 3,3 млн украинцев

За последний месяц паспорта получили 100 тысяч человек.

Биометрические паспорта необходимы для безвиза с ЕС Интерфакс-Украина

Биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили 3,3 миллионов украинцев, сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Он также уточнил, что за последний месяц паспорта получили 100 тысяч человек.

11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года примерно треть взрослого населения Украины (34%) была в той или иной мере склонна воспользоваться введением безвизового режима с ЕС.