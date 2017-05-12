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Биометрические паспорта для выезда за границу получили 3,3 млн украинцев

12 мая в 01:29

За последний месяц паспорта получили 100 тысяч человек. 

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Биометрические паспорта необходимы для безвиза с ЕС
Интерфакс-Украина

Биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили 3,3 миллионов украинцев, сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько. 

Он также уточнил, что за последний месяц паспорта получили 100 тысяч человек. 

11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы. 

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По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года примерно треть взрослого населения Украины (34%) была в той или иной мере склонна воспользоваться введением безвизового режима с ЕС.

По материалам: Радіо Свобода
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