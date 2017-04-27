Безлюдная из-за радиации Припять привлекает дерзких туристов - WP

Став символом техногенной катастрофы мирового масштаба, город-призрак привлекает тех, кто хочет почувствовать вкус радиоактивной опасности.

Припять стала одним из наиболее известных в мире городов-призраков. Myroslava / Depositphotos

Номер газеты "Советский патриот", который до сих пор висит на доске объявлений в Припяти, вышел за три дня до взрыва наатомной электростанции. Катастрофа превратила украинский город в один из самых мрачных "призраков" в мире.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что когда-то в Припяти проживало 50 тысяч жителей, многие из которых имели отношение к Чернобыльской АЭС. Всех их спешно эвакуировали через день после взрыва на четвертом енергоблоке в 1986 году. Тогда радиация распространилась по большинству стран Северной Европы.

Когда-то Припять со своими высокими жилыми домами, широкими улицами и площадями, с отелями и культурными центрами была образцом советского рабочего города. Сегодня же она яркий пример того, как технология может привести к катастрофе. Но даже в такой роли Припять стала туристическим направлением для тех, кто стремится за деньги почувствовать вкус опасности.

Издание пишет, что туристические компании предлагают путешествия в город-призрак и места неподалеку от Чернобыльской АЭС, где уровень радиации достаточно низок, чтобы можно было оставаться там на короткое время. Впрочем, уровень радиоактивного загрязнения все еще очень высок и не позволяет людям селиться в 30-километровой зоне.

Каждый год природа отрывает часть от Припяти. На крышах домов растут небольшие деревья, их этажи и стены постепенно разрушаются из-за дождей, снега и температурных перепадов. Большинство домов в таком упадке, что посетителям советуют не заходить внутрь. Но многие игнорируют это предостережение.

Вчера, 26 апреля, в Украине почтили годовщину Чернобыльской катастрофы. В Киеве зажгли сотни свечей в память о жертвах Чернобыля. Участники акции выложили их в форме международного знака радиации в память героев-ликвидаторов и жертв техногенной катастрофы.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с основателем Чернобыльского института исследований и развития Виталием Демьянюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".