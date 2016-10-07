"Беркуту" на Евромайдан патроны со свинцовой картечью привозили спецмашины

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По словам экс-беркутовца, помповые ружья, которые стреляют подобными патронами, были у 12-15 человек.

Неизвестно, составлялись ли документы по выдаче патронов со свинцовой картечью УНИАН

Бывший командир харьковскогорассказал, что во время Евромайдана специальные машины МВД вечером привозили патроны со свинцовой картечью возле Октябрьского дворца.

"Я сам патроны не видел, но личный состав, который получал, они между собой разговаривали и говорили, что патроны были разные", - заявил Шаповалов, передает "5 канал".

Экс-беркутовец заявил, что ему неизвестно, составлялись ли документы по выдаче патронов со свинцовой картечью и добавил, что помповые ружья, из которых ведут стрельбу подобными патронами, были примерно у 12-15 человек.

Шаповалов утверждает, что он не давал своим подчиненным указания относительно применения патронов и отметил, что видел, как сотрудники его подразделения делали выстрелы в сторону митингующих из указанных помповых ружей.

Ранее сообщалось, что экс-беркутовец признал свою вину в суде и назвал фамилии лиц, причастных к расстрелу Евромайдана.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

14 июля представители департамента спецрасследлваний ГПУ, в результате обысков нашли на дне одного из прудов Голосеевского района Киева остатки винтовки, из которой, по предположению Генпрокурора Юрия Луценко, сотрудник "черной роты" Беркута стрелял по протестующих около Октябрьского дворца. Там же были найдены некоторые фрагменты автоматов.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".