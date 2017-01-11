"Беркутовцев" Аброськина и Зинченко не выдадут боевикам ОРДЛО

Процессуальные механизмы для освобождения и передачи обвиняемых отсутствуют.

Аброськин и Зинченко не хотят, чтобы их передали "представителям ДНР" https://www.facebook.com/EuroMaydan

Адвокат экс-беркутовцев, которых обвиняютв расстреле 48 активистов Евромайдана,опроверг информацию о том, что его подзащитных могут передать представителям так называемой "ДНР", сообщает "Украинская правда".

"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - отметил адвокат Александр Горошинский.

По словам Горошинского, какие-либо процессуальные механизмы для освобождении и передачи Аброськина и Зинченко любой из сторон в настоящее время отсутствуют.

Адвокат обвиняемых назвал фейком обнародованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки пленных. Согласно им, представители "ДНР" отправили запрос на выдачу им Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

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Напомним, весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года Садовнику мера пресечения была изменена на домашний арест, после чего он сбежал.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".