"Беркутовцев" Аброськина и Зинченко не выдадут боевикам ОРДЛО

Процессуальные механизмы для освобождения и передачи обвиняемых отсутствуют.
"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - отметил адвокат Александр Горошинский.
По словам Горошинского, какие-либо процессуальные механизмы для освобождении и передачи Аброськина и Зинченко любой из сторон в настоящее время отсутствуют.
Адвокат обвиняемых назвал фейком обнародованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки пленных. Согласно им, представители "ДНР" отправили запрос на выдачу им Павла Аброськина и Сергея Зинченко.
Напомним, весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года Садовнику мера пресечения была изменена на домашний арест, после чего он сбежал.
28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Украинская правда