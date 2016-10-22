Белорусский самолет вернули в Киев под угрозой поднять истребители

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Самолет вернули по требованию СБУ, с рейса сняли гражданина Армении.

Самолет авиакомпании "Белавиа" (Минск, Беларусь) вернули в аэропорт "Жуляны" (Киев) под угрозой поднять истребители.

"21 октября 2016 года самолет Боинг 737-800 (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс В2-840 по маршруту Жуляны (Киев) - Минск был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа", - сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.

"В 15:36 за 50 км до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра "Киев", входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украерорух", о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители", - сказано в сообщении.

Судно вернулось, с борта сняли гражданина Армении, которого позже отправили в Минск другим рейсом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в "Украэрорух" поступила информация от СБУ о необходимости вернуть самолет авиакомпании "Белавиа" на аэродром вылета и данное требование было выполнено. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, накануне Дня Независимости Вооруженные силы Украины получили дополнительную технику, в том числе истребители МИГ-29 и СУ-27.