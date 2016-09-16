Bellingcat показали, откуда берут "суперсекретные" спутниковые снимки российского Бука в Донбассе

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Группа расследователей опровергла беспочвенные обвинения российского пропагандистского телеканала RT.

Bellingcat показали откуда взяли спутниковые снимки российского Бука Bellingcat

Bellingcat на своей странице Facebook сообщили, что "решили помочь" Russia Today и некоторым анонимным российским блогерам, которые очень обеспокоены источником спутниковых снимков.

"Мы решили показать свои "суперсекретные источники", посредством которых мы нашли этот БУК", отметили Bellingcat, добавив (к видеосюжету RT) скриншоты спутниковой съемки из открытого источника Google Earth.

Англоязычный российский пропагандистский телеканал Russia Today в своем сюжете со ссылкой на "интернет-блогеров" заявил о том, что в своих докладах Bellingcat используют спутниковые снимки, которых вроде бы нет в открытом доступе, и что они пользуются "данными американской разведки".

Сообщалось, что Bellingcat назвал имена вероятно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, минобороны РФ ответило на отчет Bellingcat и отрицало причастность российских военных к трагедии MH17.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.