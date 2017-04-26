Беларусь планирует направить гуманитарную помощь в зону АТО

Лукашенко хочет, чтобы гуманитарная помощь дошла населению "по одну и другую сторону баррикад".

Лукашенко готов предоставить гуманитарную помощь Донбассу Сайт президента Украины

Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению в зону АТО, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены. Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад", - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, "чтобы братские народы жили в дружбе и согласии".

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Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о расширении белорусского рынка для украинских товаров и услуг. Об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции.