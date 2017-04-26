Беларусь планирует направить гуманитарную помощь в зону АТО

Лукашенко хочет, чтобы гуманитарная помощь дошла населению "по одну и другую сторону баррикад".
"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены. Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад", - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что белорусская сторона будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, "чтобы братские народы жили в дружбе и согласии".
Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о расширении белорусского рынка для украинских товаров и услуг. Об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции.Белта