Беларусь оценила количество принятых беженцев из Украины в 160 тысяч человек

Минск призвал мировое сообщество решить глобальную проблему беженцев.

В Беларуси 160 тысяч беженцев из Украины Ольга Кононенко, ZN.UA

Количество беженцев из Украины на территории Беларуси составляет 160 тыс., сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью Радио ООН. По его словам, на данный момент их число не увеличивается. Минск утверждает, что были приняты все меры, чтобы вынужденные уехать из своей страны украинцы "не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде".

"Проблему (вынужденной миграции и беженцев - ред.) надо решать. Мы это чувствуем на себе - у нас более 160 тыс. беженцев из Украины. Сейчас число не растет, остановилось. Но мы вынуждены были в свое время принимать экстренные решения, которые должны были привести к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде", - сказал Макей, стенограмма интервью опубликована на сайте внешнеполитического ведомства республики в понедельник.

Он отметил, что во время встреч с представителями ряда европейских государств в ходе мероприятий сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ему говорили, что "беженцы, которые прибыли в ту или иную страну, не всегда воспринимают законы, которые действуют в этой стране, не всегда ведут себя адекватным образом".

"Здесь должен быть соответствующий баланс, то есть готовность общества принять этих беженцев, но и готовность беженцев к интеграции в то или иное общество в той или иной стране. Это очень важно", - подчеркнул Макей.

По мнению главы белорусского МИД, государство должно предоставить определенные правовые рамки для интеграции беженцев в то или иное общество, к этому нужно привлекать и частный бизнес.

"Проблема, конечно, глобальная, но у нас, в Беларуси, на этом этапе она решена. Надеемся, что больше таких волн в будущем не будет. Но мы, со стороны наблюдая за тем, что происходит в Европе, считаем, что нужно принимать быстрые, четкие и конкретные решения, иначе скоро европейцы будут думать о сохранении европейской идентичности", - заметил Макей.

Напомним, что согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, насчитывается более 900 тыс. украинцев, которые подали заявление на получение статуса беженца в других государствах или другой формы легального пребывания. Большинство беженцев из Украины выехали в Россию и Беларусь.