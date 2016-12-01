Беглый депутат Онищенко заявил о передаче компромата на Порошенко спецслужбам США

Депутат Александр Онищенко обещает развеять мифы о газовом деле.

Спорт-Экспресс в Украине

Беглый народный депутат Украиныподозреваемый в организации преступной схемы по хищению газа, заявляет, что передал компромат на президента Петра Порошенко США. Об этом он рассказывал " Украинской правде ".

Заявления СБУ о том, что Онищенко готовит "массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, согласованной с Кремлем", беглый парламентарий назвал это ответом на статью издания "Страна", где он обвиняет администрацию президента Порошенко в скупке голосов в парламенте из-за него и нескольких других депутатов.

"Это ответ на вчерашнюю статью. У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас начнется, что это рука Кремля", - отметил он.

Немногим ранее Онищенко сообщал изданию, что намерен провести пресс-конференцию с разоблачительной информацией против нынешней власти. По информации УП из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.

"Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - сказал Онищенко.

"Я развею мифы о газовом деле", - говорил он.

Также депутат подчеркнул, что планировал эту конференцию, но ему помешал приезд генпрокурора Юрия Луценко. "Планировал 5, но приехал Луценко, чтобы заблокировать - привезти ордер на меня. Порошенко переживает", - отметил Онищенко.

На вопрос издания, передавал ли он этот компромат кому-то, Онищенко ответил: "Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу", - сказал он и дал УП копию письма от уголовной прокуратуры США.

"Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские", - добавил Онищенко.

На вопрос о том, что еще 24 октября СБУ задерживала адвоката по делу Онищенко - Андрея Цыганкова по делу финансирования терроризма, которая по информации УП, также касалась Онищенко, тот ответил: "Цыганкова дал мне Грановский (которого называют смотрящим за судебной и прокурорской системой от БПП – ред.). Это было в сентябре", - отметил Онищенко.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".

Свое мнение относительно подобного рода заявлений высказывал ранее глава САП Назар Холодницкий в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина". На вопрос издания о том, мог ли передать Онищенко видео- или аудиофайлы с записями своих разговоров с Макаром Пасенюком, Игорем Кононенко и президентом Петром Порошенко (по имеющейся информации еженедельника, ранее депутат будто бы передал эти записи иностранной спецслужбе - британской или российской), на которых якобы обсуждаются, закулисные политико-экономические соглашения, в НАБУ или САП для расследования фактов коррупции, Холодницкий ответил: "Ни А.Онищенко, ни его адвокаты, ни кто-либо иной не передавали в НАБУ или САП какие-либо записи для расследования фактов коррупции".

"Вообще, по моему мнению, Онищенко производит впечатление, мягко говоря, не особенно честного человека, поскольку те вещи, которые он говорит, очень часто не соответствуют действительности. И в этом случае, считаю, это не что иное, как попытка выставить себя перед Интерполом лицом, страдающим от политических репрессий", - заявил в интервью глава САП.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".