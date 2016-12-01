Беглого депутата Онищенко подозревают в госизмене

Онищенко согласился сотрудничать с российской властью для дестабилизации ситуации в Украине, утверждают в СБУ.

По версии украинских следователей, Онищенко мог заключить сделку с российской властью Спорт-Экспресс в Украине

Беглый народный депутат Украиныподозреваемый в организации преступной схемы по хищению газа, получил российский паспорт и согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ, заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук 1 декабря.

"Александр Онищенко получил паспорт гражданина РФ и с целью уклонения от уголовной ответственности на территории Украины в обмен на натурализацию на территории РФ, согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине", - цитирует "112 Украина" его слова на брифинге.

По словам Остафийчука, в действиях Онищенко СБУ усматривает признаки государственной измены, в связи с чем ведет досудебное расследование по ст. 111 УК Украины.

Ранее НАБУ сообщило, что после ликвидации "схемы Онищенко" прибыль ПАО "Укргаздобыча" составила 162 миллиона 332 тысячи гривень. Таким образом, менее чем за полгода госкомпания получила в пять раз больше прибыли, чем за почти три года сотрудничества с подконтрольными ему фирмами.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".