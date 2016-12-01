Балтийский циклон принесет в Украину метель и ненастье

Ненастную погоду в Украине будет определять циклон, перемещающийся с северо-запада Европы.

Снег будет чередоваться с мокрым снегом КГГА

В пятницу, 2 декабря, в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются(на юге с дождем), ночью в западных, днем и северных и центральных областях сильный мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме севера, местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на востоке до 7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и на Закарпатье 0-5° тепла.

В Киеве также прогнозируются сложные погодные условия: ночью умеренный, а днем сильный мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

В субботу, 3 декабря, ожидается небольшой снег, ночью, кроме западной части, умеренный, в восточной половине страны местами сильный снег (в Херсонской, Запорожской, Донецкой области и в Крыму кое-где с дождем), метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 3-9° мороза, днем 0-6° мороза, в южной, восточной части и Закарпатье в течение суток от 3° мороза до 3° тепла (днем на крайнем юге до 7° тепла).

В Киеве ночью прогнозируется умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.