Азаров заявил о намерении вернуться в Украину

Премьер-беглец выступил с заявлением с территории РФ.
В России состоялся съезд так называемого "Союза политических мигрантов и политзаключенных Украины" под руководством бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в РФ во время Майдана.
"За каждым из участников съезда непростая судьба, им пришлось покинуть родину в непростых условиях, пережить пытки, издевательство", - написал Азаров в Facebook 27 ноября.
Он добавил, что "только смена режима приведет к выходу Украины из кризиса".
"Мы обязательно вернемся в страну и будем строить новую Украину, потому что мы знаем, как это сделать, и уже не раз это делали", - сообщил Азаров.
Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 года до конца января 2014 года. После победы Революции достоинства бежал из Украины. Сейчас живет в России.
Экс-премьер был объявлен Украиной в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств.
ZN.UA