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Азаров заявил о намерении вернуться в Украину

27 ноября в 17:02

Премьер-беглец выступил с заявлением с территории РФ.

Николай Азаров
Азаров заявил, что намерен вернуться в Украину
zhitomir.info

В России состоялся съезд так называемого "Союза политических мигрантов и политзаключенных Украины" под руководством бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в РФ во время Майдана.

"За каждым из участников съезда непростая судьба, им пришлось покинуть родину в непростых условиях, пережить пытки, издевательство", - написал Азаров в Facebook 27 ноября.

Он добавил, что "только смена режима приведет к выходу Украины из кризиса".

"Мы обязательно вернемся в страну и будем строить новую Украину, потому что мы знаем, как это сделать, и уже не раз это делали", - сообщил Азаров.

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Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 года до конца января 2014 года. После победы Революции достоинства бежал из Украины. Сейчас живет в России.

Экс-премьер был объявлен Украиной в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Азаров премьер Россия
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3 комментария
  • Евгений Полиенко Сегодня, 17:51 В кастрюльке - из Парижа! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • PoslanC Сегодня, 17:42 В марте 2015 года была прекращена выплата пенсии экс-премьеру Николаю Азарову. При этом первый зампредседателя правления Пенсионного фонда подчеркнул, что для того, чтобы выплата пенсии была возобновлена, ее получатель должен сам подать заявление, «только лично». Стало известно, как азарову перестали платить пенсию – шесть месяцев «не приходил в кассу» пенсию азарову перестали платить, потому что он не получал ее лично уже полгода, — пф азарову вновь заблокировали выплату украинской пенсии пфу: азарову не платят пенсию еще с марте 2015-го, ждут его лично пенсию азарову не выплачивают на законных основаниях — пф Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Махно Нестор Сегодня, 17:21 приезжай-покараем Ответить Цитировать Пожаловаться
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