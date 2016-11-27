Азаров заявил о намерении вернуться в Украину

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Премьер-беглец выступил с заявлением с территории РФ.

Азаров заявил, что намерен вернуться в Украину zhitomir.info

В России состоялся съезд так называемого "Союза политических мигрантов и политзаключенных Украины" под руководством бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в РФ во время Майдана.

"За каждым из участников съезда непростая судьба, им пришлось покинуть родину в непростых условиях, пережить пытки, издевательство", - написал Азаров в Facebook 27 ноября.

Он добавил, что "только смена режима приведет к выходу Украины из кризиса".

"Мы обязательно вернемся в страну и будем строить новую Украину, потому что мы знаем, как это сделать, и уже не раз это делали", - сообщил Азаров.

Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 года до конца января 2014 года. После победы Революции достоинства бежал из Украины. Сейчас живет в России.

Экс-премьер был объявлен Украиной в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств.