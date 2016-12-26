Автомайдан обвинил Авакова в "крышевании" нелегального игорного бизнеса

Активисты поставили у здания МВД игровые автоматы и столы для игры в покер.

Представители "Автомайдана" организовали у стен Министерства внутренних дел акцию протеста против процветающего в Украине нелегального игорного бизнеса, обвинив в причастности к нему министра МВД Арсена Авакова и его сына.

"Как сегодня утром под стенами МВД Аваков, его сын, Чеботарь, Троян и Кива играли в казино, ведь именно сотрудники полиции во главе с министром Аваковым уже не первый год крышуют нелегальные игральные заведения в стране под вывеской "электронных лотерей, лото, компьютерных клубов", и т.п.", – сообщается на странице "Автомайдана" в Facebook.

Свою публикацию "Автомайдан" сопроводил фотографиями акции, в ходе которой активисты развернули перед МВД "казино", поставив под открытым небом игральные автоматы и столы для игры в покер.

Активисты исходят из того, что без полицейской "крыши" в данном бизнесе работать невозможно, о чем говорят и сами теневые дельцы.

"Поэтому уже стало очевидно, что реально бороться с теневым игральным бизнесом министр Аваков не собирается, решив не бороться с коррупцией, а как и предшественники ее возглавить", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре, Служба безопасности Украины выявила разветвленную сеть интернет-казино, которые предоставляли запрещенные законом услуги азартных игр и букмекерской деятельности.

Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года. Представители правительства Украины неоднократно заявляли о необходимости его легализовать.