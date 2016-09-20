Автоматчики в форме СБУ отобрали у киевлянина 2 млн гривень

Пострадавший открыл ответный огонь, но преступники скрылись с деньгами.

Преступники были вооружены автоматами

Сегодня вечером в Киеве на центральном проспекте Победы четверо преступников, вооруженных автоматами, отобрали у мужчины сумку с 2 млн гривень, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

"Четверо мужчин в черной форме с надписями "СБУ", угрожая автоматами, отобрали у мужчину сумку, в которой было более 2 млн гривень. В ответ потерпевший применил устройство для отстрела резиновых пуль… Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли неподалеку от места совершения преступления", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативные группы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне нынешнего года в Киеве на Подоле неизвестные в балаклавах забрали у мужчины сумку с деньгами, в которой также находилось более 2 млн гривень. Эти деньги потерпевший взял из сейфа-депозита в банке.