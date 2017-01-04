Австрия выделит два миллиона евро на помощь Донбассу - Курц

Также в рамках программы гуманитарной помощи австрийская компания Caritas Austria окажет медицинскую помощь жителям Донбасса.

Председатель ОБСЕ рассказал о гуманитарной помощи Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕрассказал о выделении двух миллионов евро на гуманитарную помощь Донбассу.

Курц поделился планами на гуманитарную помощь на своей странице в Twitter.

"Австрия предоставляет дополнительные два миллиона евро для гуманитарной помощи людям восточной Украины", - написал он.

Кроме того, участие в оказании помощи жителям Донбасса примет австрийская компания Caritas Austria. С начала 20-го века компания занимается гуманитарными программами во всем мире, имеет более 1000 социальных проектов помощи.

"Caritas Austria предоставит медицинские услуги 1200 жителям региона", - добавил Курц.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации побезопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

3 января министры посетили населенные пункты Виноградное и Пищевик на линии соприкосновения, где действующий председатель ОБСЕ имел возможность ознакомиться с разрушительными последствиями российской агрессии в Донбассе.