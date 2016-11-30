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Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

30 ноября в 09:49

Сегодня Фирташу закрыт путь в более чем 100 стран мира, с которыми у США и Испании действуют договоры об экстрадиции.

Дмитрий Фирташ, Dmitry Firtash
Австрийские прокуроры изучают испанский запрос на экстрадицию украинца Фирташа
dmitryfirtash.com
Прокуратура Вены подтвердила получение запроса на экстрадицию гражданина Украины, олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в Испанию.

Как сообщает Украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию от спикера Прокуратуры Вены, запрос поступил в Австрию по официальным каналам, в данный момент его изучают правоохранители.

Согласно процедуре, если прокуратура не найдет обстоятельств, препятствующих выдаче подозреваемого, дело будет направлено в суд. В случае положительного решения суда, окончательное решение будет принимать австрийское министерство юстиции.

Отмечается, что защита Фирташа заявила об отрицании ним своей причастности к преступному отмыванию средств, за которое испанская прокуратура объявила его в розыск.

"Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отрицает озвученные обвинения", – заявили журналистам австрийские адвокаты подозреваемого.

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Дмитрий Фирташ объявлен в международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, остается РФ.

25 ноября стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Испании объявила олигарха Дмитрия Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании средств, добытых незаконным путем.

Указывается, что следствие вышло на Фирташа в рамках операции "Вариола", начало которой положило задержание в Барселоне Степана Черновецкого (сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) в июле этого года.

По данным издания, на преступную схему испанским правоохранителям помогли выйти именно документы, найденные в ходе обысков по данному делу.

Напомним, 12 июля испанская полиция провела операцию, задержав в Барселоне 11 человек, которых подозревают в отмывании денег. Среди задержанных оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степан Черновецкий. При этом полиция считает его "мозгом" преступной группировки. 

21 июля суд Барселоны избрал Степану Черновецкому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, но уже в августе бывший мэр Киева Леонид Черновецкийзаявил, что испанская власть освободила его сына из-под стражи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Испания прокуратура Австрия
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