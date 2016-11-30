Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

Сегодня Фирташу закрыт путь в более чем 100 стран мира, с которыми у США и Испании действуют договоры об экстрадиции.

Австрийские прокуроры изучают испанский запрос на экстрадицию украинца Фирташа dmitryfirtash.com

Прокуратура Вены подтвердила получение запроса на экстрадицию гражданина Украины, олигархаиз Австрии в Испанию.

Как сообщает Украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию от спикера Прокуратуры Вены, запрос поступил в Австрию по официальным каналам, в данный момент его изучают правоохранители.

Согласно процедуре, если прокуратура не найдет обстоятельств, препятствующих выдаче подозреваемого, дело будет направлено в суд. В случае положительного решения суда, окончательное решение будет принимать австрийское министерство юстиции.

Отмечается, что защита Фирташа заявила об отрицании ним своей причастности к преступному отмыванию средств, за которое испанская прокуратура объявила его в розыск.

"Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отрицает озвученные обвинения", – заявили журналистам австрийские адвокаты подозреваемого.

Дмитрий Фирташ объявлен в международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, остается РФ.

25 ноября стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Испании объявила олигарха Дмитрия Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании средств, добытых незаконным путем.

Указывается, что следствие вышло на Фирташа в рамках операции "Вариола", начало которой положило задержание в Барселоне Степана Черновецкого (сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) в июле этого года.

По данным издания, на преступную схему испанским правоохранителям помогли выйти именно документы, найденные в ходе обысков по данному делу.

Напомним, 12 июля испанская полиция провела операцию, задержав в Барселоне 11 человек, которых подозревают в отмывании денег. Среди задержанных оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степан Черновецкий. При этом полиция считает его "мозгом" преступной группировки.

21 июля суд Барселоны избрал Степану Черновецкому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, но уже в августе бывший мэр Киева Леонид Черновецкийзаявил, что испанская власть освободила его сына из-под стражи.