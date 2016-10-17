Австралийский художник нарисовал портрет учительницы на стене разрушенного дома в Авдеевке

Портрет нарисован на стене разрушенного от арт-обстрелов многоэтажного дома, который находится на линии фронта.

Известный австралийский художник Гвидо Ван Хелтен в прифронтовой Авдеевке нарисовал портрет местной учительницы на стене жилого многоэтажного дома, разрушенного войной. Фоторепортаж о создании фрески опубликован фотографом RFE/RL.

73-хлетняя Марина Марченко преподает украинский язык и литературу в средней школе Авдеевки. Возле дома, на котором нарисован мурал, в 2014 году во время обстрела был тяжело ранен ее муж. Этот дом находится на линии фронта, стена дома с фреской обращена к "зеленке", за которой находятся позиции боевиков "ДНР".

"Эта работа несет в себе огромную силу умиротворения в выражении лица этого человека. Цель этой работы - привлечь мировую общественность к этой территории, где каждый день звучат взрывы минометов", - написал куратор проекта Art United Us Гео Лерос в Фейсбук.

По словам куратора, на протяжении двух дней, по украинской территории в радиусе двух километрах от места работы художника было осуществлено более 100 минометных ударов.

Гвидо Ван Хелтен два дня рисовал на стене разрушенного дома, стоя на подъемнике в бронежилете и каске.

Художник сообщил журналистам, что его работа не содержит политического подтекста:

"Кто я такой, чтобы рассуждать о такой сложной ситуации, как эта? Честно говоря, я думаю, что если бы я попал на другую сторону, я увидел бы там то же самое — тех же детей в классах. Это не о борьбе добра со злом", - приводит RFE/RL слова Гвидо Ван Хелтена.

Художник работал над проектом на волонтерских началах. Дорога, краски и аренда подъемника были оплачены частными спонсорами.

Гвидо Ван Хелтен является автором мурала на реакторе Чернобыльской АЭС и портрета Леси Украинки на стене дома в Киеве.