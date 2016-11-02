Аваков заявил о старте реформы ГСЧС

Пожарным уже шьют новую форму по австрийскому образцу.

Аваков рассказал о начале реформы в пожарной службе Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о старте реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Первым городом, в котором уже в следующем году появятся первые 3 депо нового типа с пожарными-добровольцами и минимальным количеством профессиональных работников, станет Днепр.

"Эта реформа – коренной слом нынешней системы. Она предполагает участие добровольцев-пожарных, как во всем мире. Также это весомая передача части функций местной власти", – отметил Аваков во время поездки в Днепр 1 ноября, сообщает Радіо Свобода.

В мэрии Днепра сообщили, что для внедрения реформы создали специальную рабочую группу, а в добровольные бригады пожарных уже записываются желающие. Также пожарным Днепра уже шьют новую форму, за образец взята австрийская.

Аваков сообщил, что одна из целей реформы – "сломать негативный стереотип пожарного инспектора".

Как сообщалось, реформа предусматривает ликвидацию пожарной инспекции в том виде, в котором она существует сегодня. Субъекты малого и среднего бизнеса получат альтернативу плановым проверкам – добровольное страхование, заверил Аваков.

Кроме того, будет реформирована система пожарной охраны. Количество органов управление будет приведено в соотвествие с количеством новообразованных административных районов. Часть пожарных депо и техники передадут территориальным громадам для организации собственной пожарной охраны. В МВД также пообещали доукомплектовать подразделения ГСЧС районного уровня до нормативной численности.

В новосозданных территориальных громадах в сельской местности планируют создать местные пожарные команды (МПК) для обеспечения их прибытия на место пожара в течение 20 минут.

Добровольцы получать зарплату не будут, но государство и местное самоуправление предоставит им различные льготы и гарантии.

По словам главы МВД, подобная система действует, в частности, в США и Швеции, где добровольцами являются 72% и 80% пожарных соответственно.

ГСЧС была создана в 2012 году путем объединения Министерства чрезвычайных ситуаций Государственной инспекции техногенной безопасности как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координировалась Министерством обороны.

В апреле 2014 года правительственным постановлением координация деятельности ГСЧС была возложена на Министерство внутренних дел.