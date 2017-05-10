Аваков уволил руководителей городской и областной полиции Днепра после столкновений 9 мая

В город направлены комиссия и следственная группа для расследования всех обстоятельств инцидента.

Столкновения во время празднования 9 мая в Днепре будут стоить полицейским должностей Uncleroo / Depositphotos

После предварительного рассмотрения обстоятельств столкновений на массовых акциях 9 мая в Днепре , министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ об увольнении руководства Национальной полиции города и области.

В частности, под увольнение попали руководители областного и городского управлений полиции и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

"Утром подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло, соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Кроме того, в город направлена комиссия для проведения служебного расследования в отношении действий полицейских во время столкновений 9 мая. Туда также направлена специальная следственная группа для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

"Назначено служебное расследование по факту того, что произошло - для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Кузнецом. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр - для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств", - добавил Арсен Аваков.

Министр пообещал, что результаты обоих расследований будут обнародованы публично.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.