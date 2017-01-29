Аваков сообщил, кому раздавал наградное оружие

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Глава МВД пояснил, как формируется фонд наградного оружия.

На посту главы МВД Аваков раздал более 1300 боевых стволов. Больше, чем все его предшественники вместе взятые Пресс-служба Кабмина Украины

Министр внутренних делсообщил, что в 2014-2016 годах он подписал приказы о вручении 1322 единиц наградного огнестрельного оружия, 122 из которых были выданы народным депутатам.

"Мои награждения: 2014 - 572 ед., 2015 - 358, 2016 - 392 .... Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие", – написал глава МВД на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 29 января.

Он также уточнил, какие категории граждан удостоились такой награды, не называя их имен.

"658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД, 208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД, 134 - волонтерам и общественным деятелям, 112 - депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 - 46, 2015 - 34, 2016 - 32), 54 - служащим УГО, 35 - сотрудникам местной исполнительной власти, в т.ч. Донецкой и Луганской областей, 22 - сотрудникам прокуратуры, 21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы, 19 - сотрудникам Кабинета министров, 13 - бойцам и офицерам Минобороны Украины, 13 - сотрудникам Администрации президента, 12 - сотрудникам СБУ, 6 - работникам аппарата СНБО, 6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий, 5 - работникам Нацбанка Украины, 4 - офицерам ГСЧС", – уточнил министр.

Отказ обнародовать имена награжденных Аваков пояснил нежеланием подвергнуть опасности их жизни.

"В значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операціях… Во всех ситуациях, кроме награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием - мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной", – пояснил глава МВД.

Аваков заверил, что оружейный наградной фонд "формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупок на казенном предприятии МВД "Форт" и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" - когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок" .

"Наградное оружие - не собственность гражданина, который ее получил, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного оружие возвращается государству", - добавил министр.

Ранее журналисты проекта "Наші гроші" сообщало, что на посту главы МВД Арсен Аваков, который неоднократно высказывался категорически против предоставления гражданам права на владение нарезным короткоствольным оружием, вручил 2200 единиц наградного оружия, значительную часть которого получили не сотрудники силовых ведомств, а чиновники, депутаты и их помощники, прокуроры, судьи и даже телеведущие. Гражданским лицам дарили не только стандартные пистолеты "Форт", но и штурмовые винтовки, автоматы, и оружие, сделанное под заказ.

Согласно позиции МВД, основанием для награждения гражданских лиц оружием являются "особые заслуги по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Объем заслуг определяется министром по собственному усмотрению.

Осенью прошлого года президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию и высказался против свободного владения оружием. Он аргументировал это тем, что большинство украинцев выступают против.

Как писало ZN.UA, Украина - единственное в Европе государство, в котором до сих пор не решен вопрос законной продажи и ношения огнестрельного оружия. При этом швейцарский оружейный проект Small Arms Survey оценил объемы нелегального оружия в Украине от 2 до 6 млн. единиц.