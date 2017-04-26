Аваков рассказал про обнаруженные в НАПК факты коррупции

На борцов с коррупцией будут составлены протоколы за коррупцию.

Антикоррупционеры из НАПК оказались причастны к коррупции НАПК / Facebook

Министерство внутренних дел Украины получило заявление о коррупции в, рассказал во время заседания Кабинета министров Украины глава МВД Арсен Аваков, сообщает " УНН ".

"От вас (премьер-министра Украины Владимира Гройсмана – ред.) пришло письмо, которым к вам обращается Наталья Корчак с просьбой и требованием провести расследование в отношении деятельности Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки и чуть ли не отстранить их от работы", - заявил Аваков.

Глава МВД сообщил, что в его ведомство из НАПК пришло письмо от одного из руководителей департамента по предотвращению правонарушения, связанного с коррупцией в НАПК.

"Этот руководитель департамента здесь пишет и предоставляет 311 листов приложения для того, чтобы мы составили протокол о коррупции в отношении Руслана Радецкого. Речь идет о том, что своими действиями Радецкий, как здесь пишут, отдал предпочтение некоторым судьям, которые его предварительно перед этим судили в суде и оправдали", - пояснил Арсен Аваков.

Он рассказал о том, что в МВД также обратился народный депутат Сергей Лещенко. В его письме есть факты относительно деятельности главы НАПК Натальи Корчак и заместителя руководителя НАПК Руслана Радецкого по поводу начисления необоснованных премий, надбавок и выплат. В ходе соответствующей проверки правоохранителей они подтвердились.

"Зарплата главы НАПК Корчак за октябрь составила 121 тысячу 234 гривни, при том, что оклад составлял 29 тысяч, надбавка за выслугу лет 50%, надбавка за интенсивность труда 100%, премия за октябрь – 60%, дополнительно на командировки 30 тысяч гривень. Кроме того, за октябрь Руслан Радецкий получил 239 тысяч зарплаты. Из них оплаты по окладу – 28 тысяч гривень, все остальное надбавки... Премия за октябрь - 170%", - пояснил министр внутренних дел.

Арсен Аваков также добавил, что теперь придется составить протоколы о коррупции на членов Нацагентства по предотвращению коррупции.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с волокитой в налаживании работы Реестра электронных деклараций.

31 марта глава НАПК Наталья Корчак набросилась с критикой на своего заместителя Руслана Радецкого, обвинив его в безответственности и фактическом саботаже работы Агентства.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".