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Аваков пообещал в 2017 году ликвидировать все МРЭО

1 ноября в 14:33

Вместо МРЭО в Украине будут функционировать сервисные центры, которые будут предоставлять платные и бесплатные услуги, лежащие в компетенции МВД.

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сервисный центр МВД < >
Фото МВД Украины

К лету 2017 года в Украине будут ликвидированы все Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (МРЭО), сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы продолжаем реформирование системы и замены МРЭО на современные сервисные центры", - заявил Аваков журналистам во время открытия сервисного центра МВД в г. Днепре.

Министр отметил, что Днепр стал вторым городом после Киева, в котором открывается сервисный центр МВД. "В ноябре мы откроем еще пять новых сервисных центров МВД, работа которых позволит минимизировать коррупционные проявления и сократит время получения услуг в несколько раз", - сказал он.

По словам Авакова, новый сервисный центр МВД функционирует по системе электронной очереди.

"Центр будет предоставлять платные и бесплатные услуги, лежащие в компетенции МВД: выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, заказ и выдача номерных знаков", - заявил министр.

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Подробнее о коррупции в сервисных центрах МВД читатйе в материале Инны Ведерниковой "Реформа МВД. Без мундира" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги МВД МРЭО Аваков
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