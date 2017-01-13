Аваков подарил Коломойскому штурмовую винтовку

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Автоматическое оружие от главы МВД также получили Гройсман, Турчинов и Пашинский.

Аваков подарил политикам и министрам десятки единиц автоматического оружия Пресс-служба Кабмина Украины

На посту министра внутренних дел Арсен Аваков подарил 18 единиц автоматического оружия производства ГП "Форт". Среди получателей данного оружия, которое обычно используется бойцами элитных спецподразделений, числятся олигарх Игорь Коломойский, премьер Владимир Гройсман и скандальный депутат

Как сообщает "Украинская правда", которая получила в свое распоряжение список фамилий из 400 лиц, награжденных оружием в 2014-2015 годах, за два года глава МВД подарил четыре штурмовых винтовки "Форт 221", 12 – "Форт 224", а также по одной "Форт 226" и "Форт 228".

Отмечается, что 19 февраля 2015 года штурмовую винтовку "Форт 221" от Авакова получил олигарх Игорь Коломойский. Винтовки "Форт 224" от главы МВД получили также премьер Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк и депутат Сергей Пашинский.

Помимо этого, автоматы "Форт 224" Аваков подарил своим соратникам по НФ – министру юстиции Павлу Петренко и депутату Юрию Березе. В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов получил в свое распоряжение пистолет-пулемет "Форт 226"

Своему советнику Юрию Касьянову Аваков подарил автомат Калашникова (АКМС).

"Если добавить сюда еще и шесть единиц пистолетов-пулеметов MP5 K A4 немецкого концерна Heckler&Koch,которыебыли подарены Аваковым тому же Владимиру Гройсману, главному "радикалу" Олегу Ляшко и его однопартийцам Алексею Ленскому, Сергею Скуратовскому и братьям Сергею и Дмитрию Рыбалко, то можно будет собрать целое элитное спецподразделение", – заключается в статье УП.

Ранее сообщалось, что за период своего пребывания на посту министра внутренних дел Арсен Аваков вручил 2200 единиц наградного оружия, значительную часть которого получили не сотрудники силовых ведомств, а гражданские лица, не имеющие к МВД никакого отношения.

Как отмечается в сюжете проекта "Наші гроші", министерство щедро раздавало наградное оружие политикам, депутатам, прокурорам, судьям и даже телеведущим.