Аваков подарил Коломойскому штурмовую винтовку

Автоматическое оружие от главы МВД также получили Гройсман, Турчинов и Пашинский.
Как сообщает "Украинская правда", которая получила в свое распоряжение список фамилий из 400 лиц, награжденных оружием в 2014-2015 годах, за два года глава МВД подарил четыре штурмовых винтовки "Форт 221", 12 – "Форт 224", а также по одной "Форт 226" и "Форт 228".
Отмечается, что 19 февраля 2015 года штурмовую винтовку "Форт 221" от Авакова получил олигарх Игорь Коломойский. Винтовки "Форт 224" от главы МВД получили также премьер Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк и депутат Сергей Пашинский.
Помимо этого, автоматы "Форт 224" Аваков подарил своим соратникам по НФ – министру юстиции Павлу Петренко и депутату Юрию Березе. В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов получил в свое распоряжение пистолет-пулемет "Форт 226"
Своему советнику Юрию Касьянову Аваков подарил автомат Калашникова (АКМС).
"Если добавить сюда еще и шесть единиц пистолетов-пулеметов MP5 K A4 немецкого концерна Heckler&Koch,которыебыли подарены Аваковым тому же Владимиру Гройсману, главному "радикалу" Олегу Ляшко и его однопартийцам Алексею Ленскому, Сергею Скуратовскому и братьям Сергею и Дмитрию Рыбалко, то можно будет собрать целое элитное спецподразделение", – заключается в статье УП.
Ранее сообщалось, что за период своего пребывания на посту министра внутренних дел Арсен Аваков вручил 2200 единиц наградного оружия, значительную часть которого получили не сотрудники силовых ведомств, а гражданские лица, не имеющие к МВД никакого отношения.
Как отмечается в сюжете проекта "Наші гроші", министерство щедро раздавало наградное оружие политикам, депутатам, прокурорам, судьям и даже телеведущим.ZN.UA