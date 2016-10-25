Аваков использует трагедию с убийством полицейских в Днепре для расширения полномочий правоохранителей – эксперт

Полиция должна научиться эффективно работать в рамках тех возможностей, которые дает ей закон.

Аваков использует события в Днепре, чтобы расширять полномочия полиции Пресс-служба Кабмина Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков использует трагедию с, чтобы воплотить в жизнь свои идеи по увеличению полномочий украинских правоохранителей, считает эксперт Центра политико-правовых реформ по административно-деликтному праву и уголовной юстиции Александр Банчук.

Как отметил эксперт в комментарии для ZN.UA, очень многие предложения проекта изменений в законы, регулирующие деятельность полиции, за принятие которых сейчас выступают глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, никак не повысят безопасность полицейских, ограничив, при этом, свободы украинских граждан.

"Странность ситуации заключается в том, что все изменения начали проталкиваться после событий в Днепре. Но каким образом убийство полицейских связано с передачей или непередачей в руки полицейскому документов или с понятием и усилением ответственности за оскорбление? Эти события политический министр использует, чтобы проталкивать свои идеи и увеличить полномочия полиции. Это очень опасно", – подчеркнул он.

По мнению Банчука, увеличение полномочий полиции в условиях "провальной" переаттестации и низкой эффективности работы правоохранительных органов в нынешних условиях будет иметь отрицательные, а не положительные последствия.

"Если бы предлагающиеся изменения происходили в любом западноевропейском государстве, это было бы нормально. Но в наших условиях патрульная полиция есть в больших городах, в маленьких же остались бывшие, переаттестованные милиционеры. И мне кажется абсурдным, что мы собираемся дать им еще больше полномочий, чем они имели до Революции достоїнства", – подчеркнул он.

По словам эксперта, тех полномочий, которыми сотрудники полиции располагают согласно действующему законодательству, вполне достаточно для эффективной работы и задержания преступников.

"Самое страшное, когда мы говорим, что полиция у нас не может что-то делать, а потому ей надо дать больше полномочий. Полномочий достаточно. Нужно лучше работать в рамках тех возможностей, которые дает закон", – резюмировал Банчук.

Как известно, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе совместно с МВД готовит ряд изменений, которые ужесточат закон Украины о Национальной полиции. Проект изменений в законы, регулирующие деятельность полиции, почти готов. Расширяющий полномочия полицейских документ общественности обещают представить 31 октября. В первую очередь речь идет об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КуоАП), закон о дорожном движении и непосредственно в закон о Нацполиции.

Подробнее о проблемах реформы МВД читайте в материале Аллы Котляр "МВД: презумпция правоты "реформаторов"?" на сайте ZN.UA.