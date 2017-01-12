Арестованных крымских татар обвиняют в якобы захвате власти в России

Статья 278 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Правозащитник рассказал о новых обвинениях в адрес крымских татар hromadskeradio.org

Крымским татарам, обвиняемым по "хотят вменить в вину еще и якобы насильственный захват власти в России, написал на своей странице правозащитник Эмиль Курбединов.

"Насильственный захват власти в России (ст. 278 УК РФ) - именно эту статью с завтрашнего дня начнут вменять всем крымским татарам-мусульманам, которых обвиняют по участию в Хизб-ут Тахрир. В "довесок" к ст. 205.5, прибавят ст. 278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы", - написал Курбединов.

По словам правозащитника, отмена Верховным судом России "слишком мягкого" приговора фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Зейтуллаеву, применение в отношении арестованных принудительной-карательной психиатрии и обвинение крымских татар в якобы терроризме и захвате власти в России являются звеньями одной цепи.

"Вы представляете себе - жили крымские мусульмане, крымские татары, и вдруг стали россиянами-террористами и их еще обвинили в захвате власти в России. Обвинили те, кто в феврале 2014 года, в масках и со снайперскими винтовками, с ночи расположились в административных зданиях Крыма, те кто на "тиграх" и БТРах въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране!", - добавил он.

Напомним, в мае этого года оккупационные власти Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.