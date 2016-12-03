Арест Кацубы продлили до 25 января с альтернативой залога в 450 млн грн

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Кацуба проведет в СИЗО еще два месяца.

Голосеевский райсуд продлил арест Кацубы на два месяца Кадр/YouTube

Голосеевский районный суд города Киева продлил арест на два месяца с альтернативой залога в размере 450 миллионов гривень для бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

"В пятницу на прошлой неделе (25 ноября - ред.) суд продлил меру пресечения еще на 2 месяца", - сказал адвокат Кацубы Игорь Степанов, передает "Украинская правда".

Он отметил, что сейчас происходит ознакомление стороны защиты с материалами уголовного производства. По словам Стапанова, суд не ограничивал сторону защиты в сроках ознакомления.

Напомним, 21 октября Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

С октября 2015 по январь 2016 года Кацуба был в розыске, правоохранители задержали его 17 июня. На следующий день Голосеевский суд арестовал экс-замглавы "Нафтогаза" на 60 дней с возможностью внесения 450 миллионов гривень залога.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 миллионов гривень, принадлежащих "Нафтогазу".

Напомним, в октябре 2015 года МВД объявило в розыск бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Кацубу и его брата Александра, занимавшего аналогичную должность. Братья Кацубы исчезли из поля зрения правоохранительных органов в сентябре прошлого года.