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Арбузов обиделся за "рожу": экс-чиновник подал в суд на главу "Ощадбанка" Пышного

25 октября в 14:20

Арбузову очень не понравилась подобная характеристика его внешности. Требует извинений.

Сергей Арбузов
Арбузов обиделся за "рожу" и требует извинений
kmu.gov.ua

Бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, скрывающийся от правосудия в России, подал судебный иск против председателя правления государственного "Ощадбанка" Андрея Пышного о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального ущерба. Поводом для иска стал пост Пышного в сети Faсebook, опубликованный 14 мая 2016 года.

Об этом ZN.UA сообщил сам Пышный. Редакция располагает копией иска.

В частности, как следует из содержания документа, бывшего чиновника задело за живое опровержение Пышным заявлений Арбузова относительно задолженности "Ощадбанка" перед государством.

Так, глава "Ощадбанка" Пышный написал: "Если вы увидите этот бред в ленте – наплюйте и забудьте! Вспомните рожи Арбузова/Клименко – и еще раз наплюйте! Мы досрочно вернули 15 млрд гривень. И это все, что надо знать о том, выполняем ли мы обязательства".

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Оказалось, Арбузову очень не понравилась подобная характеристика его внешности Пышным. Особенно, что касается слова "рожа". Как отмечает Арбузов, в словаре Ожегова это слово обозначает "некрасивое и безобразное лицо". А Даль определил это слово как "бранная харя".

В связи с этим Сергей Арбузов требует извинений.

Напомним, Сергей Арбузов – экс-глава НБУ и экс-первый вице-премьер в правительстве Николая Азарова. В Украине Арбузова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, приведшим к растрате государственных средств в особо крупных размерах.

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Тэги Арбузов внешность репутация Пышный Ощадбанк
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1 комментарий
  • ira_sf Сегодня, 16:12 Вот это Пышный вылез на свет Божий. Пусть скажет, куда дел 10 лярдов со счетов Ощадбанка. Вряд ли они испарились без его ведома. Ответить Цитировать Пожаловаться
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