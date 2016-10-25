Арбузов обиделся за "рожу": экс-чиновник подал в суд на главу "Ощадбанка" Пышного

Арбузову очень не понравилась подобная характеристика его внешности. Требует извинений.

Арбузов обиделся за "рожу" и требует извинений kmu.gov.ua

Бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, скрывающийся от правосудия в России, подал судебный иск против председателя правления государственного "Ощадбанка" Андрея Пышного о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального ущерба. Поводом для иска стал пост Пышного в сети Faсebook, опубликованный 14 мая 2016 года.

Об этом ZN.UA сообщил сам Пышный. Редакция располагает копией иска.

В частности, как следует из содержания документа, бывшего чиновника задело за живое опровержение Пышным заявлений Арбузова относительно задолженности "Ощадбанка" перед государством.

Так, глава "Ощадбанка" Пышный написал: "Если вы увидите этот бред в ленте – наплюйте и забудьте! Вспомните рожи Арбузова/Клименко – и еще раз наплюйте! Мы досрочно вернули 15 млрд гривень. И это все, что надо знать о том, выполняем ли мы обязательства".

Оказалось, Арбузову очень не понравилась подобная характеристика его внешности Пышным. Особенно, что касается слова "рожа". Как отмечает Арбузов, в словаре Ожегова это слово обозначает "некрасивое и безобразное лицо". А Даль определил это слово как "бранная харя".

В связи с этим Сергей Арбузов требует извинений.

Напомним, Сергей Арбузов – экс-глава НБУ и экс-первый вице-премьер в правительстве Николая Азарова. В Украине Арбузова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, приведшим к растрате государственных средств в особо крупных размерах.