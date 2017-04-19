Апрельский снегопад в Украине: главные подробности

Сильные порывы ветра и мокрый снег обесточили более 150 населенных пунктов страны, из-за низких температур отменили занятия в школах нескольких областей.

В Украину в апреле неожиданно вернулась зима DPA

Во вторник, 18 апреля,на всей территории Украины.

В южных, восточных и центральных регионах страны накануне прошли дожди и мокрый снег, температура воздуха снизилась до 3-8° тепла ночью и 8-13° - днем. В среду, 19 апреля, в Укргидрометцентре пообещали усиление осадков и дальнейшее снижение температуры воздуха .

В западных областях Украины накануне ожидали дожди и порывы ветра до 5-10 м/с, а также ночные заморозки с температурой воздуха 0-5° мороза. В среду синоптики обещали небольшой дождь и мокрый снег, в том числе в Карпатах. А также сохранение ночных заморозков и снижение дневной температуры воздуха до 1-6° тепла.

В Киеве в течение двух дней наблюдалась сухая, но холодная и ветренная погода.

Ночной снегопад

Непогода, разбушевавшаяся в Украине в ночь с 18 на 19 апреля – ветер, дождь и обильный мокрый снег обесточили 152 населенных пункта в шести областях страны: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской. Над возобновлением электроснабжения работали специалисты местных облэнерго.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области отменили занятия в школах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что ситуация в регионах страны остается контролируемой даже после понижения температуры и сильных снегопадов. Он также сообщил о том, что регионы не нуждаются в помощи Киева.

"В Днепре, в Харькове, в Запорожской области, в ряде других областей, я переговорил сейчас с главами областных администраций, мэрами, ситуация контролируема", - отметил он.

Харьковская область

Во вторник, 18 апреля, в Харьковской области после теплых и солнечных недель внезапно выпал мокрый снег, температура воздуха снизилась. Снежный покров накрыл не только цветы на городских клумбах, но и фруктовые деревья. Местные жители обеспокоились судьбой будущего урожая фруктов.

Кроме того, из-за погодных катаклизмов – дождя и снега в ночь с 18 на 19 апреля, 38 населенных пунктов области остались без электричества. При этом 24 из них обесточены полностью, еще 14 – частично. Мокрый снег образовал покров толщиной более 15 сантиметров. Под его тяжестью в Харькове повалено много деревьев, упавшими ветками повреждены машины, оборваны провода. На улицы города для уборки снега выехало 50 единиц спецтехники. Дорожники уже расчистили 116 километров дорог государственного уровня, но движение транспорта все еще остается ограниченным.

Из-за невозможности обеспечения надлежащего температурного режима в школах, решением Лозовского городского совета с 19 апреля и до особого распоряжения были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях города. При этим дошкольные учреждения Лозовой продолжили функционировать в обычном режиме.

"Для детей, которых родители не имеют возможности оставить дома, будут созданы все надлежащие условия для пребывания и обучения", - сообщила начальник управления образования, молодежи и спорта Лозовского городского совета Виктория Урванцева.

Киевская область

Несмотря на снижение температуры воздуха до 0-3° мороза ночью и днем 7-9° тепла днем, в Киевской городской государственной администрации сообщили о том, что не станут снова подключать отопление в городе.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона — нецелесообразно технически и экономически", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также напомнил о том, что отопление в домах киевлян было отключено 1 апреля в связи с повышением температуры воздуха до 8° тепла.

Николаевская область

Снижение температуры в Николаеве также привело к отмене занятий во всех школах города 20 и 21 апреля.

Соответствующее распоряжение №111 от 18 апреля 2017 года подписал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"20 по 21 апреля школьники уйдут на вынужденные каникулы - в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам. Занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - отметил заместитель городского головы Николаева Евгений Шевченко.

Днепропетровская область

В ночь с 18 на 19 апреля в Днепре прошел сильный снегопад. Мокрый снег повалил деревья, обломал ветви, оборвал провода. Под снежным покровом также оказались распустившиеся фруктовые деревья. В городе объявили штормовое предупреждение, движение на дорогах усложнено, въезды в город заблокированы.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал последствия снегопада "стихийным бедствием". Он также распорядился временно приостановить учебный процесс в школах города до пятницы, 21 апреля.

В результате снегопада 73 населенных пункта области остаются без электричества.

Запорожская область

В Запорожье, начиная с 18 апреля, шел обильный дождь с порывистым ветром, который под утро 19 апреля превратился в снежную бурю. Мокрый снег и ветер повалил около 400 деревьев. Сильный ветер не прекращается и сегодня. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и усиление ветра ожидаются в течение всего дня.

Один населенный пункт области остался без электричества в связи с обрывом проводов.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк распорядился отменить занятия в школах и детских садах города с 20 по 24 апреля.

Из-за плохих погодных условий на трассе между Запорожьем и Днепром образовалась огромная пробка. При этом на юге области, в Васильевке, Токмаке и Мелитополе, идет небольшой дождь с порывами ветра, но снега нет.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковске в связи с понижением температуры воздуха возобновили подачу теплоснабжения. Мэр города Руслан Марцинкив подчеркнул необходимость возобновления теплоснабжения в детсадах, школах и больницах города.

При этом директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак в ходе совещания горисполкома сообщил, что подачу тепла возобновили в центральную городскую больницу.

В конце недели синоптики ожидают появления на территории Украины еще одного циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - сообщила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля. "На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", - сказала она.