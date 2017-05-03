Апрель в Киеве был теплее климатической нормы почти на 2°

Начало апреля запомнилось киевлянам аномально теплой погодой, однако середина месяца больше напоминала март.

На самом деле апрель был не такой уж и холодный ZN.UA

По даннымв апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила +10,4°, что на 1,7° выше климатической нормы.

Вторая декада месяца оказалась на 0,7° холоднее нормы и на 4,5° холоднее температуры первой декады. "Середина месяца больше напоминала март, чем апрель", - отметили метеорологи.

Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура достигла 25,8° тепла, а холоднее всего – 21 апреля, когда минимальная температура опустилась до 0,3° мороза.

Осадков в столице выпало 25 мм, что составило 51% климатической нормы. Недобор осадков с начала года уже составил 71 мм, при том что температура воздуха с января по апрель в среднем превысила климатическую норму на 2,3°.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля в столице температура после поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года. Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег. Теплая погода вернулась только после 26 апреля.