Аполитичное "Евровидение" не проходит без политических кризисов - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Правительство России использует шоу для того, чтобы изображать Украину страной "страшных националистов", а украиская власть - чтобы жаловаться на Москву и не проводить реформы.

"Евровидение" снова оказалось в центре "политической драмы".

Как не удивительно для поп-шоу, которое якобы должно быть аполитичным,чуть ли не каждый год сопровождается волной ярости.

В 2014 году представитель Австрии Кончита Вурст победила на ежегодном "фестивале китча" и вызвала всплеск ненависти в России и Беларуси, где призывали не транслировать ее песню, а сам конкурс называли "рассадником содомии". В прошлом году победу на "Еровидении" получила певица из Украины Джамала с песней "1944", в которой речь шла о депортации крымских татар во времена СССР и диктатуры Иосифа Сталина. Это тоже разозлило российское правительство, которое вторглось и аннексировало Крым в 2014 году.

В этом же году среди латекса и блесток назревает очередная перепалка. Об этом пишет издание The Economist, напоминая, что Украина принимает у себя "Евровидение", финал которого состоится 13 мая.

Издание напоминает, что Россию должна была представлять 28-летняя певица с особыми потребностями Юлия Самойлова. Но поскольку она в 2015 году выступала в аннексырованном Крыму, украинские спецслужбы обвинили ее в нарушении законов Украины и запретили пересекать украинскую границу.

Организатор "Евровидения" - European Broadcasting Union - раскритиковал украинское решение за подрыв "целостности и неполитической природы" шоу. В организации предположили, что Самойлова может выступить удаленно или же Россия может прислать другого исполнителя. Конечно же, российская сторона отказалась от этих предложений, "ведь хулиганские нападения менее болезненны, если пойти на компромисс". Вместо Киева Самойлова выступит в Севастополе в день полуфинала. А Россия не будет участвовать в конкурсе.

"Конфликт хорошо разыгрывается в России. Он позволяет государственным СМИ Владимира Путина изображать Украину как страну, подконтрольную страшным националистам, которые жестоко относятся к людям в инвалидных колясках. (Вместо того чтобы сказать, что это страна, которой не нравится, когда более сильный сосед отрывает ее территории)", - говорится в статье.

Издание отмечает, что украинскому правительству тоже на руку конфликт, поскольку это помогает отвлекать внимание общественности от невыполнения обещаний, данных политиками во время революции в 2014 году, после которой началась война. Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Балаж Ярабик считает, что жалобы на Россию могут служить оправданием для непроведения сложных реформ, таких как борьба с коррупцией.

Проблемы с "Евровидением" в Украине уже стали заметными. Страна расчитывала провести шоу "жесткой экономии", собираясь потратить на подготовку лишь 16 миллионов долларов, которые выглядят скромно на фоне 61 миллион, который потратила Дания в 2014-м, или 76 миллионов долларов Азербайджана в 2012-м году. Но расходы постепенно увеличивались. В ноябре председатель независимого вещания ушел в отставку, обвинив правительство в недофинансировании подготовки конкурса.

"Так же как в России и Украине, телевизионные драмы затмевают действительность", - говорится в статье.

Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году, отклонив оба предложения, которые были выдвинут Европейским вещательным союзом (EBU). "Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо сменить исполнителя на другого, кто бы мог законно приехать в Украину для проведения конкурса. К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". И они объявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе и сделали все возможное для достижения этой цели", - говорится в заявлении EBU.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

Ранее глава СБУ Василий Грицак высказал свою позицию относительно того, что российской певице нужно запретить въезд на территорию Украины: "Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон".