"Антонов" обжалует решение российского суда о взыскании 72 млн грн в пользу минобороны РФ

Решение суда касается реализуемого Украиной и РФ проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70.

В настоящее время вопрос обжалования данного решения прорабатывается специалистами юруправления ГП "Антонов" AndreyPopov / Depositphotos

Государственное предприятие "Антонов" готовит обжалование на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 180,3 млн рублей (почти 72,5 млн грн — ред.) неустойки в пользу министерства обороны РФ, сообщили в пресс-службе авиаконцерна.

В пресс-службе уточнили, что решение касается реализуемого Украиной и РФ проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70.

"18 ноября 2016 года была оглашена резолютивная часть решения суда, согласно которой иск был удовлетворен частично, в размере 180,3 млн. рублей. В настоящее время вопрос обжалования данного решения прорабатывается специалистами юруправления ГП "Антонов", - рассказали в ГА "Антонов".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы своим постановлением решил взыскать с государственного предприятия "Антонов" в пользу министерства обороны РФ 180,3 млн рублей неустойки.

2 августа Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, открывающий для украинских авиастроительных предприятий новые возможности в сфере сотрудничества с иностранными инвесторами и партнерами.

Напомним, в настоящее время украинское ГП "Антонов" занимается продвижением на рынке своего нового самолета Ан-178, в том числе, в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Интерес к новому украинскому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, КНР и Азербайджан.

5 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина готова углублять сотрудничество с США в области военно-промышленного комплекса для наладки совместного производства летального оружия.