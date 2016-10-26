Антикоррупционная реформа Украины предстала перед угрозами – NYT

Издание пишет, что систему электронного декларирования пытаются заблокировать через парламент и даже уничтожить физически.

Систему электронного декларирования в Украине пытаются саботировать. Петр Порошенко/Facebook

Премьер-министр Украиныпризвал своих коллег из правительства быть смелыми и сравнил заполнение электронной декларации с прыжком с парашютом с "одним закрытым глазом".

Но с приближением крайнего срока их подачи, реформа, которую поддерживает МВФ и которая заставляет украинских политиков и чиновников объявлять о своих активах открыто, предстала перед тем, что некоторые депутаты и антикоррупционные активисты в Украине называют постоянными попытками саботажа. Об этом сегодня пишет New York Times.

"Есть попытки дискредитировать систему ради технического, физического ее уничтожения", - сказал депутат и заместитель председателя парламентского антикоррупционного комитета Виктор Чумак.

Реформа подачи деклараций проходит в критические для Украины времена. Чуть больше чем через два года после уличных протестов и свержения режима пророссийского президента, политические лидеры в Киеве под пристальным наблюдением в вопросе выполнения их обещаний провести преобразования в стране и побороть коррупцию. Реформа сталкивалась с враждебностью с самого начала. Систему электронного декларирования планировали запустить в августе, но дату перенесли потому, что она не получила необходимую сертификацию. Несколько депутатов также продвигали законопроекты, цель которых была "потопить" электронное декларирование. Другие хотели его просто отложить на потом.

Система наконец заработала в сентябре, но парламентарии говорят, что в ней еще много ошибок, и заполнить декларацию должным образом очень трудно. Разработчик уверяет, что проблемы в системе появились после того, как он передал ее правительству.

Тем временем, если 50 тысяч украинских чиновников не заполнят декларации до 30 октября, Украина может столкнуться с серьезными последствиями. МВФ считает этот крайний срок "структурным показателем". И не своевременная подача деклараций может заблокировать передачу очередного транша финансовой помощи Украине до конца этого года.

Украинский представитель в ЕБРР Артем Шевалев говорит, что Украине очень тяжело внедрять такие сложные реформы, как запуск электронной системы декларирования.

"Когда я читаю отзывы некоторых своих коллег в Киеве, становится очевидным, что это тяжело сделать технически. Но и раскрытие активов тоже беспрецедентное. Оно буквально включает абсолютно все, каждую драгоценность, которая только есть в собственности", - сказал он.

ЕС привязал реформу к предоставлению безвизового режима Украине. Если она провалится, сложится впечатление, что прозападные лидеры в Киеве не хотят бороться с коррупцией. Другие меры, такие как приватизация государственных компаний и очистки таможенной службы, также предстали перед угрозами.

"Для меня совершенно очевидно, что заявления президента перед международным сообществом о том, что система будет работать в полной мере, абсолютно штучные и нацелены на то, чтобы создать впечатление, будто Украина выполняет свои обязательства", - сказала изданию председатель "Народного люстрационного комитета" Александра Дрик.

Издание напоминает, что политики в Украине и раньше должны были декларировать свое имущество. Но теперь по новым правилам, за дачу ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность. Президент Петр Порошенко в воскресенье сказал в интервью одному из телеканалов, что форма подачи декларации не идеальна и ему не нравится.

"Но это не причина, чтобы ее не заполнять", - сказал он, пообещав, что он сам скоро подаст декларацию.

Представитель компании MIRANDA, которая разрабатывала систему электронного декларирования, рассказал, что он передал контроль над ней в августе государственному антикоррупционному агентству. После этого, ведомство попросило Государственную службу спецсвязи внести изменения в программу. По словам разработчика Юрия Новикова, "все проблемы и ошибки" появились только после этого.

"Видео подсказки все еще наши, но система другая. Мы смотрим на нее и понимаем, что все это очень печально", - сказал Новиков.

К примеру, после поправок программа просит внести номер паспорта умерших родственников, которые оставили наследство, хотя в Украине паспорта умерших передаются в органы власти. Другая поправка заставляет систему просить пользователей указать, сколько наличных денег они у них есть, а затем назвать банк, где эта наличность хранится. Украинские депутаты говорят, что такие противоречия создают проблемы и не позволяют завершить заполнение декларации.

"Форма, которую мы заполняем, была отредактирована Государственной службой спецсвязи. В конце концов, они ее испортили", - прокомментировал депутат Сергей Лещенко.

На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".