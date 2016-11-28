Антарктический фронт принесет в Украину похолодание и снег

Арктический воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит всю Украину, вследствие чего температура понизится.

Последние дни осени будут холодными и снежными КГГА

Во вторник, 29 ноября, погоду большинства областей Украины, кроме юга и востока, будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр

В Украине, кроме южных и восточных областей, небольшой снег, днем в северной части умеренный снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м /с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

В среду, 30 ноября, ночью в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Карпатском регионе, днем в большинстве западных и Житомирской областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на западе и севере на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 5-11° мороза, днем 2-7° мороза, на крайнем западе местами 0-3° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.