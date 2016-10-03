Аннексировав Крым, Россия "похитила" 4 тысячи детей-сирот – представитель омбудсмена

Воспитанников крымских детских домов продолжают отправлять в приемные семьи в РФ.

Украина не имеет возможности препятствовать вывозу детей из оккупированного Крыма в РФ

С точки зрения права и позиции Украины, с момента аннексии Крыма Россия "похитила" не менее 4 тысяч. Многих их них уже вывезли на территорию РФ и передали в семьи российских граждан, сообщила представитель обмудсмена Аксана Филипишина.

"Были организованы так называемые "поезда счастья", где просто эшелонами завозились кандидаты в усыновители, но потом выяснилось, что это были кандидаты в приемные родители. И детей отдавали не на усыновление, а в приемные семьи на временное воспитание. Любые ноты даже со стороны украинского правительства просто зависают в воздухе, так как на них не реагируют. И, конечно, мы получаем ответы, что Крым является территорией России, это уже наши дети, и устройство их в различные формы воспитания является сугубо делом России", – рассказала Филипишина в эфире "Громадського радио" в воскресенье, 2 октября.

По данным офиса украинского омбудсмена, детям-сиротам и детям, лишеннім родительской опеки, принудительно оформили российские документы.

"Детей никто не спрашивал. Мы имели только один случай в отношении трех девочек из Симферопольской школы-интерната, которые заявили свое несогласие с тем, что Крым - это Россия. Это были дети-подростки 15-16 лет, которые сказали, что они не признают этой аннексии, они не хотят быть гражданами России. Этим детям выдали - детям-сиротам, еще раз подчеркиваю - выдали полный пакет документов, посадили на поезд Симферополь-Киев, в то время еще было сообщение, и отправили на материковую часть Украины", – вспомнила представитель обмудсмена.

Она также добавила, что Украина не имеет возможности препятствовать вывозу детей из оккупированного Крыма в РФ, а занчит количество похищенных детей-сирот будет расти.

Учет же тех сирот, которые в настоящее время пополняют крымские интернаты и приемные семьи, вообще заморожен, ведь данные об этих детях Киеву никто не передает. Запросы и протесты украинской стороны до сих пор остаются без ответов.

Количество детей-сирот в Украине в течение последних 15 лет стабильно удерживается в пределах 90–104 тыс. чел. Только 10% из них находятся под опекой или в приемных семьях, и лишь 5% детей попадают в семьи усыновителей.

Подробнее о проблемах детей-сирот в Украине читайте в статье Дарьи Афониной "Дайте детдомовцу шанс" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".