Амстердамский суд вынесет решение по вывезенному из Крыма "золоту скифов" до 14 декабря

На суд Украины с нидерландским музеем аккредитовались множество российских СМИ.

Сегодня Окружной суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о "скифском золоте"

Окружной суд Амстердама вынесет решение по делу о правах на вывезенное из крымских музеев "скифское золото" до 14 декабря этого года, заявила председатель судебной коллегии Дудок ван Хил.

Как сообщают российские СМИ, в ходе стартовавших сегодня, пятого октября, слушаний, судья заявила, что коллегия судей будет формировать свое мнение с учетом всех предоставленных суду аргументов.

"Однако в любом случае мы хотим вынести решение до 14 декабря", - заключила она.

Отмечается, что стоимость экспонатов крымских музеев, которые выступают предметом судебного спора между Украиной и нидерландским музеем Алларда Пирсона, превышает 1 миллион евро.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь министра культуры Украины Юлия Даценко, украинская делегация во главе с первым заместителем министра культуры Светланой Фоменко успешно прибыла на суд, несмотря на имевшиеся проблемы с получением нидерландских виз.

По ее словам, на заседание аккредитовались множество российских СМИ, что повлечет за собой однобокое освещение судебного процесса.

Даценко также напомнила позицию Украины в разбирательстве: удерживаемые музеем Алларда Пирсона экспонаты входят в музейный фонд Украины и должны быть возвращены украинской стороне.

Напомним, 5 октября 2016 года в Окружном суде Амстердама началось судебное заседание по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона касательно возвращения украинской стороне так называемого "скифского золота", содержащегося в Нидерландах после аннексии Крымского полуострова.

Экспонаты Крымских музеев пребывали в Амстердаме в период аннексии Крыма Россией. После завершения выставки, нидерландская сторона отказалась вернуть экспонаты Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны музеев Крыма.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в начале февраля 2014 года. Она была сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. По окончании выставки 31 августа 2014 музей Алларда Пирсона решил оставить у себя крымскую часть коллекции до соответствующего решения суда.

23 января 2015 года в Амстердаме начался судебный процесс о возвращении золота скифов в Украину. Позиция Украины в процессе основана на том, что музеи никогда не были фактическими владельцами экспонатов и факт аннексии Крыма ничего не меняет.