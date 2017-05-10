Amnesty International осудила задержание за советскую символику

По мнению организации, это является нарушением свободы мирных собраний.
Украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан, считают в организации.
"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", - отмечается в заявлении.
Amnesty International призвала освободить всех задержанных демонстрантов, а также потребовала эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций.
"Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украины от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но наоборот сближают с ними нас и нашу страну", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.
Во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек, об этом во время брифинга заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. По его словам, столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50 человек.ZN.UA