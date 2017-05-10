Amnesty International осудила задержание за советскую символику

По мнению организации, это является нарушением свободы мирных собраний.

Amnesty International не хочет задержаний за использование советской символики

Украинское отделение международной правозащитной организации Amnesty International раскритиковало задержание "мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики", сообщается в заявлении организации.

Украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан, считают в организации.

"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", - отмечается в заявлении.

Amnesty International призвала освободить всех задержанных демонстрантов, а также потребовала эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций.

"Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украины от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но наоборот сближают с ними нас и нашу страну", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.

Во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек, об этом во время брифинга заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. По его словам, столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50 человек.