Американские дипломаты одели вышиванки и заколядовали на украинском языке

Посол США Йованович и ее сотрудники записали видеопоздравление для украинцев.
Соответствующее видео опубликовано на странице американского посольства в Facebook.
Как сообщалось, 30 декабря Киев посетили американские сенаторы-республиканцы, с ними встретился президент Украины Петр Порошенко. Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".
Порошенко рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.ZN.UA