Американские дипломаты одели вышиванки и заколядовали на украинском языке

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Посол США Йованович и ее сотрудники записали видеопоздравление для украинцев.

Посол Йованович спела на украинском языке Василий Артюшенко, ZN.UA

Посол США в Украине Мари Йованович и дипломаты американского посольства записали видеопоздравление с Новым годом и Рождеством. Для этого они оделись в вышиванки и заколядовали на украинском языке.

Соответствующее видео опубликовано на странице американского посольства в Facebook.

Как сообщалось, 30 декабря Киев посетили американские сенаторы-республиканцы, с ними встретился президент Украины Петр Порошенко. Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Порошенко рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.