Аласания подал в отставку с должности гендиректора НТКУ

Глава НТКУ написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за проблем "с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного".

Аласания уходит по собственному желанию vk.com/zurab_alasania

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Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой должности,сообщает МедиаПорт

"А я ухожу в отставку сейчас. Возможно, хотя бы таким образом удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного. Эта отставка — не попытка шантажа власти, а предположение, что в переходный период компанию должен возглавить человек, более компромиссный, гибкий, способный договариваться и удовлетворять зачастую противоположные запросы участников процесса", - заявил Аласания.

Он также отметил, что бюджет Евровидения вписан в бюджет НКТУ на 2017 год.

"То есть, от 1,2 млрд грн, предусмотренных законом на развитие Общественного вещателя в 2017 году, государство отбирает 450 млн грн расходов на Евровидение, 250 млн грн отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн грн отбирает налогами, и 46 млн грн коммунальными платежами забирает город. Ещё 112 млн грн априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.)", - указывает директор НТКУ.

Он также добавляет, что в остатке 193 млн грн средств, которые необходимо было распределить на "на перестройку 32-х устаревших морально, физически и технично предприятий", что критически мало.

Заявление Аласании об увольнении МедиаПорт

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

