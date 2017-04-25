Активисты собрались у посольства РФ в Киеве в поддержку пропавших крымчан

Акция под названием "Где Эрвин?" проходит в Киеве уже в десятый раз.

Активисты продолжают протестовать против исчезновения людей в оккупированном Крыму Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве возле посольства Российской Федерации в десятый раз проходит акция "" в поддержку без вести пропавших жителей оккупированного Россией Крыма, в том числе Эрвина Ибрагимова, сообщает " Крым.Реалии ".

В этот раз акция проходит под лозунгом "Пропасть в пропасть": пропавшие в "пропасть" РФ".

После аннексии Крыма на территории полуострова регулярно фиксируются случаи исчезновения людей. При этом подавляющее большинство пропавших - крымские татары. В подконтрольном оккупантам Следственном комитете Крыма эти факты игнорируют и утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

"Власти" Крыма признают случаи исчезновения крымских татар, но открещиваются от причастности к ним любой ценой.

Напомним, 25 мая 2016 года, в Бахчисарае пропал без вести член регионального Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат городского совета Эрвин Ибрагимов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма Российской Федерацией на полуострове начались похищения крымских татар. О нарушении прав крымских татар говорил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что Россия не выполнила ни одного обещания по улучшению положения крымских татар.

Вместе с тем, в январе 2015 года крымские татары обратились в ООН с просьбой не допустить их уничтожения. В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушении их прав: "В результате очередного захвата Крыма коренное население - крымские татары - превратились в объект террора и физического насилия".

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в связи с этим заявил, что обыски, допросы и уголовное преследование крымских татар со стороны российской власти и силовиков призваны вынудить их покинуть полуостров.