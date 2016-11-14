Активисты призвали депутатов предоставить НАБУ право на самостоятельную "прослушку"

Парламентариям напомнили о законопроекте №4812, одобренном профильным комитетом.

В понедельник, 14 ноября, под стенами Верховной Рады во время заседания согласительного совета состоялась акция "Депутаты, алё!".

Активисты принесли с собой разобранные стационарные телефонные аппараты, а также плакаты с надписями "НАБУ должно слушать", "НАБУ: слушать, чтобы посадить", "Коррупционеры сами себя не посадят – требуем "прослушку" для НАБУ" и другими.

Таким образом они требовали от парламентариев поддержать законопроект №4812, который предусматривает предоставление Национальному антикоррупционному бюро право снимать информацию с каналов связи в рамках проведения негласных следственных действий.

Среди участников акции были председатель парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции еще в июле единогласно одобрил проект закона №4812 и призвал депутатов принять его в целом.

О необходимости предоставить НАБУ право на "прослушку" неоднократно говорили западные партнеры Украины. В частности, в сентябре соотвествующее заявление сделал еврокомиссар Йоханнес Хан.

В марте 2016 года Сытник прокомментировал информацию ZN.UA о том, что вице-президент США Джо Байден дважды в беседе с президентом Украины Петром Порошенко настаивал на необходимости обеспечения НАБУ отдельной от СБУ технической возможностью вести прослушивание. Он также сообщил, что в настоящее время НАБУ сотрудничает с ФБР.