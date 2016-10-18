Активисты перед Радой развесили трусы в поддержку электронного декларирования

Участники акции призывают политиков не бояться декларировать свои доходы.

В Киеве 18 октября перед Верховной Радой прошла акция в поддрежку закона об электронном декларировании доходов. Чтобы привлечь внимание к акции, активисты развесили у входа в парламент трусы. У митингующих в руках были плакаты "Трусы, сдайте е-декларацию", "Политики — трусишки", "Уровень страха превышает уровень доходов" и т.д.

Участники акции предполагают, что депутаты надеются, что систему электронного декларирования удастся отменить и поэтому не торопятся обнародовать свои доходы. Последний день заполнения деклараций — 30 октября, а пока свои доходы задекларировали всего лишь шестеро народных депутатов.

Фотографии с акции опубликованы изданием Еспресо.TV.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".